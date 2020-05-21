8 نصائح للتغلب على البشرة الجافة في رمضان

غالباً ما يزداد جفاف البشرة خلال شهر رمضان إذ يفتقر الجسم للماء والسوائل الضرورية لترطيبه أثناء فترة الصيام، إلا أنه يمكن الحفاظ على رطوبة الجلد وليونته بإتباع بعض النصائح.

فإذا كنت تواجهين هذه المشكلة، رافقينا في هذا الموضوع المقدم لك حيث نعرض لك مجموعة من النصائح التي ستفيدك في هذا السياق.

1- نظفي بشرتك مرّتين يومياً مستخدمة غسولاً ذات تركيبة مناسبة لنوعيتها، بغية القضاء على الأوساخ المكدسة عليها والتي تؤثر بشكل سلبي جداً على رطوبتها ونضارتها.

2- تفادي قدر المستطاع إستعمال الماء الدافئ عند غسل وجهك إذ يعزز جفاف البشرة بشكل ملحوظ، وإستبدليه بالماء الفاتر أو البارد.

3- قشري بشرتك مرة كل أسبوعين بالكريم المقشر ذات التركيبة اللطيفة والمناسبة لنوعيتها، كي تتخلصي من طبقات الجلد الميت والشوائب المكدسة عليها والتي قد تسد مسامها وتحد من رطوبتها ونضارتها.

4- طبّقي الكريم المرطب بتركيبته المغذية والملائمة لطبيعة بشرتك مرتين يومياً صباحاً وقبل الخلود إلى النوم، ما يوفّر رطوبة أفضل لبشرتك ويحميها أكثر من الجفاف.

5- لا تنسي تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل بغية حماية بشرتك من آثار الشمس السلبية عليها، والتي يعتبر الجفاف والإحمرار من أبرزها.

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6- إشربي كمية كافية من الماء لا تقل عن 8 أكواب بين وجبتي الإفطار والسحور، فللماء دور أساسيّ في ترطيب البشرة وتنظيفها من الخارج.

7- ركزي على الأطعمة الصحية وخصوصاً الفواكه والخضروات الغنية بالماء على غرار البطيخ، الجريب فروت والخيار خلال وجبتي الإفطار والسحور، ما ينعكس بشكل إيجابي على رطوبة جسمك وبشرتك خصوصاً.

8- لا تترددي بتطبيق الماسكات الطبيعية المثالية للحفاظ على رطوبة بشرتك على غرار ماسك الأفوكادو. ويسهل تطبيقه عبر هرس نصف حبة من الأفوكادو ثم إضافة ملعقة صغيرة من زيت السمسم وملعقة أخرى من زيت الأفوكادو، وزعيه بعدها على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسل وجهك بالماء البارد أو الفاتر.

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