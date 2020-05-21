تعرفي علي ماسك خل التفاح لتطهير خلايا البشرة من العدوى

يمتلك خل التفاح العديد من الخصائص مضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد في منع وعلاج العدوى، وتقشر الأحماض الموجودة في خل التفاح خلايا الجلد الميتة وتكشف عن طبقة جديدة وصحية من خلايا الجلد
المكونات
ملعقة من خل التفاح
ملعقة ماء
كرة قطن
الأستخدام
امزجى خل التفاح بالماء وضعى كرة القطن فيه ثم ضعيها على الجلد واتركها طوال الليل واغسلى المنطقة في الصباح
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