‬طفل من كل 6 بإسبانيا يعاني من الاكتئاب بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة للأعمال الخيرية، الخميس، إن واحداً من كل 6 أطفال تقريباً في إسبانيا مر بفترات اكتئاب خلال أزمة كورونا، وكان الأطفال الأكثر فقراً هم الأكثر معاناة.

وطبقت إسبانيا أحد أشد إجراءات العزل العام في العالم، والتي شملت إبقاء الأطفال في المنازل على مدى أسابيع للحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة نحو 28 ألفاً هناك.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن المسح الذي أجري في أبريل/نيسان يكشف أن العزل العام سمح للعديد من العائلات بالاستمتاع بمزيد من الوقت معاً، لكن على الرغم من ذلك شعر 17% من الأطفال بالاكتئاب على نحو متكرر أو يومي، فيما زادت أوجه عدم المساواة بفعل الصعوبات الاقتصادية الجديدة.

وفي الأسر الأكثر فقراً واجه 32.3% من الأطفال صعوبة في النوم فيما كان 30.1 % منهم يخافون من مرض "كوفيد-19"، وتزيد هذه النسب بنحو الثلث عن الأسر الأقل احتياجا.

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كما كشف المسح الذي شمل إجراء أكثر من 1800 مقابلة مع الأطفال والعائلات، أن المنتمين لأسر أكثر فقراً كانوا يبكون بوتيرة أكثر.

وقال أندرس كوندي مدير هيئة إنقاذ الطفولة في إسبانيا: "العزل في شقق ضيقة للغاية مع أشخاص ليسوا من عائلتك هو مخاطرة حقاً لأن هذه العائلات تواجه نوعين من الضغوط، فهم فقدوا وظائفهم ومعزولون في أماكن شديدة الضيق".

وحثت المنظمة السلطات على دعم الأسر الفقيرة لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية مراراً أنها لن تتخلى عن أحد وأنها تعتزم توفير دخل شهري أساسي لنحو مليون من الأسر الأشد فقراً.