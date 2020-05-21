13 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل.. الإجمالي 16683

داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/5/21 09:22 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16683 حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة لتبقى 279 حالة.
وأضافت أن 47 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و30 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، فيما يعيش 36 من المصابين على أجهزة التنفس.
ولفتت الوزارة إلى أن 13 ألفا و724 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات الإيجابية حاليا 2680.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.
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