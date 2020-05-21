6 إصابات جديدة بكورونا في غزة.. والإجمالي 55 حالة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بين العائدين للقطاع بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 55 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الإصابات سجلت من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح.



وأكدت أن إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي ارتفع إلى 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة وما زالت 39 إصابة نشطة تحت العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في الإيجاز المسائي بغزة، إن الإصابات الجديدة بين العائدين لقطاع غزة في الأيام الأخيرة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 49، قبل تسجيل الحالات الجديدة.

Advertisements

وأشار إلى أن الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى القطاع ويتم فحص شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.

وأكد أن خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لتجنب تفشي الفيروس بما في ذلك خيار حظر التجول.

وبالإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 601 إصابة.

وقررت السلطات في قطاع غزة، الخميس، إغلاق معبري رفح وبيت حانون/إيرز اعتبارا من الجمعة بشكل تام حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وسجلت غزة عدداً كبيراً من الإصابات بفيروس كورونا بين العائدين إلى القطاع واختلاطهم بالعشرات.