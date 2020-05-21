إيمان أحمد - غزةالخميس 2020/5/21 08:51 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بين العائدين للقطاع بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 55 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الإصابات سجلت من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح.
وأكدت أن إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي ارتفع إلى 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة وما زالت 39 إصابة نشطة تحت العلاج.
وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في الإيجاز المسائي بغزة، إن الإصابات الجديدة بين العائدين لقطاع غزة في الأيام الأخيرة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 49، قبل تسجيل الحالات الجديدة.
وأشار إلى أن الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى القطاع ويتم فحص شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.
وأكد أن خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لتجنب تفشي الفيروس بما في ذلك خيار حظر التجول.
وبالإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 601 إصابة.
وقررت السلطات في قطاع غزة، الخميس، إغلاق معبري رفح وبيت حانون/إيرز اعتبارا من الجمعة بشكل تام حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
وسجلت غزة عدداً كبيراً من الإصابات بفيروس كورونا بين العائدين إلى القطاع واختلاطهم بالعشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 إصابات جديدة بكورونا في غزة.. والإجمالي 55 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.