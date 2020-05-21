حالة وفاة و1554 إصابة جديدة بكورونا في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38651.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 17 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 688 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 7288.
ولفت البيان إلى فحص 5045 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 175482.
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