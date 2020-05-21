شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية للتعايش فى زمن كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام المغازى، استشارى الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن أصحاب الأمراض الصدرية من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل الأمراض المزمنة الأخرى مثل: القلب والسكرى.

وقدم الدكتور عصام المغازى مجموعة من النصائح والاحتياطات الوقائية لأصحاب الأمراض الصدرية، حيث يجب أن يلزم منزله ولا يخرج إلا للضرورة القصوى وإذا اضطر للنزول يرتدى الكمامة لينجز المهمة التى يريدها ثم يعود لمنزله.

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وأوضح أنه من الضرورى الحفاظ على مسافة آمنة بينه وبين الآخرين 2 متر على الأقل، وارتداء الكمامة والتوقف عن القبلات والأحضان وغسل اليدين بالماء والصابون.

وعن النصائح الوقائية التى يجب لمريض الصدر أن يتبعها داخل المنزل قال المغازى إن هذه النصائح تشمل التهوية الجيدة للمنزل وعدم التدخين أو الجلوس بجانب شخص يدخن، حيث أثبتت الدراسات العلاقة بين التدخين والإصابة بكورونا لأن التدخين يضعف مناعة الجسم.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى مريض الصدر رصيد كافى من الأدوية التى يتناولها، حتى يتناولها بانتظام.

وأوضح أنه إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والكحة، يجب عدم القلق، لأن 80% من حالات الإصابة بكورونا تشفى بمفردها، ونصح بتناول خافضات الحرارة وعزل الفرد لنفسه وتناول الخضروات والفواكه وشرب كمية كافية من المياه والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة حال حدوث مضاعفات.