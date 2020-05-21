تجربتي مع رجيم شوربة البقدونس لنسف دهون البطن 

اواجه منذ سنوات مشكلة الكرش واتبعت لهذا عدة حميات غذائية من دون التمكن من فقدان الكثير من الوزن. واخيراً قررت اللجوء الى الوصفات الطبيعية لنسف دهون البطن وعلمت انه يمكن شوربة البقدونس الشهية ان تساعد على ذلك. وتأكدت من فعالية هذه الخلطة بسبب المميزات المنحفة لمكوناتها بعدما اجريت بحثاً عن كل منها. وما عرفته ايضاً هو انها لا تساعد على حرق دهون الكرش فقط، بل على التخلص من السيلوليت ايضاً.

اقرئي أيضاً: طريقة خسارة الوزن الزائد في 7 ايام برجيم شوربة الدجاج

فوائد شوربة البقدونس للكرش



قبل ان ابدأ بتطبيق حمية تعتمد على تناول شوربة البقدونس قرأت عن فوائد مكونها الاساسي وجمعت معلومات مهمة عنها.

- من خلال البحث تبين لي ان البقدونس يساهم في نسف الدهون التي تتجمع في منطقة البطن لأنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية كما انه يساعد على الشعور بالشبع بسرعة وعلى ترطيب الجسم.

- عرفت ان تناول هذا الحساء يمنع احتباس الماء في الجسم ويخلصه من السموم بفضل احتوائه على مضادات اكسدة مثل اللوتيين. وهو ايضاً غني بالألياف ولهذا فإنه يناسب الاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن الزائد بسرعة.



- تزداد اهمية هذا الطبق لأنه يحتوي ايضاً على مكونات اخرى احبها مثل الجزر والكوسى والطماطم. وعند تناول 100 ملل من الشوربة لا احصل، بحسب تلك المعلومات، سوى على 20 سعرة حرارية. ويرتفع هذا العدد اذا اضفت اليها قطع البطاطا.

- علمت ايضاً انه يمكنني الاستفادة منها من اجل تزويد جسمي بالكثير من الفيتامينات وخصوصاً الفيتامين سي والمعادن واهمها الحديد. والاهم ان تناولها يسرع عملية الهضم ويحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- لكن عرفت في المقابل انه علي عدم المبالغة في تناولها في حال كنت اتبع علاجاً بالادوية المضادة لتخثر الدم. فهي تحتوي على الفيتامين K المعزز للسيلان.

وصفة شوربة البقدونس المنحفة

بعد الحصول على المعلومات الكافية عن فوائد شوربة البقدونس تعلمت طريقة تحضيرها وهي سهلة جداً ووجدت انها تحتوي على الكثير من المكونات.

المقادير

ليتر ماء

5 ملاعق طعام من البقدونس المفروم

300 غ من الفطر الطبيعي المغسول والمقطع

حبة من الكراث

حبة كوسى مغسولة ومقطعة

Advertisements

اقرئي أيضاً:



القليل من الكزبة والثوم المعمر المفروم

غص او اثنان من الكرفس

حبة بصل مفرومة

حبتا ثوم مطحونتان

مكعب مرق نباتي

ملعقة طعام من زيت الزيتون والقليل من الملح والفلفل

الخطوات

1 يوضع الماء على النار وعندما يصبح ساخناً يضاف اليه مكعب المرق.

2 في وعاء على حدة يسخن الزيت ويضاف اليه الثوم وقطع البصل والطماطم والكراث والكوسى.

3 يتم طهو الخضار على نار هادئة. وعندما تبدأ بالنضج يضاف اليها المرق والبقدونس بشكل تدريجي.



4 اخيراً يضاف الملح والفلفل الحلو.

5 تترك الشوربة على نار هادية لمدة 15 دقيقة.

6 عندما تنضح المكونات تماماً يتم وضع الحساء في الخلاط لتحويله الى مزيج ناعم. قمت بكل هذه الخطوات وبعد الانتهاء من التحضير قررت تناول كوب من شوربة البقدونس خلال وجبة الغداء وآخر في المساء. وبالتزامن مع ذلك اتبعت نظاماً غذائياً صحياً وامتنعت عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر ومارست بعض التمارين الرياضية الخفيفة بين الحين والآخر لكن بشكل منتظم. ومع مرور الوقت بدأت الاحظ انني تمكنت من نسف دهون الكرش. ولهذا انصح الجميع بتناول هذه الشوربة اللذيذة والصحية في الوقت نفسه.



