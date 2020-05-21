شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات بريطانية تشير إلى أن الشباب أكثر التقاطا للفيروس.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشير البيانات الرسمية بالمملكة المتحدة إلى أن الشباب الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 لأن القليل منهم يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي ، كما تقترح دراسة جديدة.ووفقا لتقرير جريدة " Thesun" البريطانية، فإن الأبحاث المبكرة من Public Health England تظهر أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 29 عامًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من كبار السن.



ببريطانيا الشباب أكثر عرضه لاتلقاط الفيروس

وقال المسؤولون إن النتائج "غير متوقعة" ، خاصة وأن الأغلبية التي تلتمس مساعدة NHS هم من كبار السن.

لكن الخبراء يدعون أن البريطانيين الأصغر سنا هم الأقل احتمالا لمتابعة قواعد التباعد الاجتماعي ، لذلك لم يكن من المفاجئ أن يكون لديهم أعلى خطر لالتقاط فيروس كوفيد - 19.

تستند النتائج إلى اختبارات الدم المأخوذة من الآلاف في جميع أنحاء البلاد من أجل قياس عدد البريطانيين الذين أصيبوا بالمرض.

وقالت ماري رامزي ، رئيسة قسم المناعة في هيئة الصحة البريطانية " PHE "، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 29 عامًا هم "المجموعة الأكثر شيوعًا من الأشخاص المصابين" في العاصمة ، وأن "التعرض انخفض" مع تقدم العمر .

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وأضافت: "هذا عكس ما نراه بالنسبة للأمراض، فإننا نرى المرض لدى كبار السن في الغالب ، في حين أنه مع العدوى يبدو أننا نشاهده عند البالغين الأصغر سنًا، وهذا اكتشاف مثير للاهتمام وربما غير متوقع.

وقال بول هانتر ، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا: "إن الشباب هم الأكثر عرضة للاختلاط وأقل تمسكهم بالمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، لذا من وجهة النظر هذه ، ليس الأمر مفاجئًا.

"ما يوضحه هذا هو أن الأشخاص في العشرينات من العمر أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، ولكن هذا لا يثبت بالضرورة أنهم ينقلونه.

"على الرغم من أنه يمكنك الافتراض أنهم أكثر عرضة للاختلاط مع أشخاص من نفس أعمارهم ، لذلك قد يكون المصدر المحتمل للعدوى.

تصف هذه البيانات المبكرة حقيقة ما يحدث، ففي لندن يظهر أنه بحلول 12 أبريل ، أصيب حوالي 11 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 29 عامًا بالعدوى ، مقارنةً بـ 7% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عامًا - أي فرق يزيد عن النصف".