شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب أشعة MUGA على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص الاكتساب متعدد البوابات (MUGA) هو اختبار تصوير يكشف عن مدى ضخ الحجرات السفلية للقلب (البطينين) الدم إلى الجسم، ويطلق عليه أيضاً فحص تجمع الدم، وقد يطلبه الطبيب لأسباب عديدة، في هذا التقرير نتعرف على أهمية أشعة MUGA ، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

ويستخدم مسح MUGA مركبًا كيميائيًا يسمى التتبع وجهاز تصوير يسمى كاميرا جاما لتزويد طبيبك بصور لقلبك.



MUGA اشعة

لماذا يطلب الطبيب فحص MUGA ؟

يُستخدم هذا الفحص في الأساس لمعرفة مقدار الدم الذي يخرج قلبك مع كل انقباض، يمكن أن تساعد النتائج طبيبك في التحقق من أمراض القلب إذا كنت تعاني من أعراض غير طبيعية متعلقة بالقلب.

غالبًا ما يستخدم الاختبار لمعرفة ما إذا كان قلبك بصحة جيدة بما يكفي للعلاج الكيميائي للسرطان، إذا كان هذا هو الحال ، فسيتم إجراؤه قبل وأثناء العلاجات الكيماوية لمراقبة قلبك.

كيف أستعد لفحص MUGA؟

-توقف عن تناول أي أدوية أو استخدام أي مكملات.

لا تشرب أي كافيين لبضع ساعات قبل إجراء الفحص.

-لا تأكل أو تشرب أي شيء باستثناء الماء لبضع ساعات قبل إجراء فحص (الإجهاد) الذي يتم أثناء قيامك بنشاط خفيف.

-ارتد ملابس وأحذية فضفاضة ومريحة.

-أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً، لأن التتبع الكيميائي يمكن أن يضر الجنين.



MUGA اشعة

ماذا يحدث أثناء فحص MUGA؟

-يقوم طبيبك أو فني بوضع أشياء دائرية صغيرة تسمى أقطاب كهربائية على جسمك، يتم توصيل هذه الأقطاب الكهربائية بجهاز تخطيط القلب (ECG أو EKG) لقياس معدل ضربات القلب.

Advertisements

-إذا كنت تجري اختبارًا للراحة ، فستستلقي على طاولة أو سرير.

-يتم إدخال خط وريدي (IV) في وريد الذراع.

-يتم حقن دواء في ذراعك لزيادة قدرة خلايا الدم الحمراء على امتصاص مادة التتبع.

-يتم حقن التتبع الكيميائي في ذراعك عبر خط IV.

-يتم وضع كاميرا جاما فوق صدرك لالتقاط صور مختلفة للقلب من زوايا مختلفة بحيث يكون كل جزء مرئيًا بالكامل على الصور النهائية.

- تلتقط الكاميرا صورة في كل مرة يضخ فيها قلبك الدم حتى يتمكن طبيبك من رؤية كيفية ضخ الدم بمرور الوقت في نفس المرحلة من ضربات قلبك في كل صورة.

-إذا كنت تجري اختبارًا للتمارين، فسيُطلب منك استخدام جهاز المشي أو آلة ركوب الدراجات حتى يصل قلبك إلى أعلى معدل لممارسة الرياضة بشكل نموذجي.

-يستغرق مسح MUGA حوالي ساعة إلى ساعتين.