عبارات تهنئة من طفلك للآخرين في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - لأن أطفالنا أمانة في أعناقنا، لذلك يتوجب علينا أن نعلمهم اللفظ الحسن، والسلوك القويم، فالكلمة الطيبة صدقة، ونحن الكبار قدوتهم، فيجب أن نعلمهم الكلام الطيب خصوصاً في المناسبات، ولذلك يقدم الإيتشاري التربوي الدكتور عبد الوهاب موسى أهم العبارات التي يمكن أن تعبر عن التهاني بمناسبة العيد، وقبلها يشرح لنا أهمية التهنئة في المناسبات كالآتي. لماذا يجب أن نهنيء بعضنا البعض في العيد؟ العيد مناسبة طيبة لا تأتي سوى مرات قليلة في السنة، ولذلك فنحن نجتمع مع أشخاص لم نلتقي بهم منذ فترة طويلة.

كما نحب لأنفسنا الخير والتوفيق، فيجب أن نعبر عن حبنا للآخرين بعبارات طيبة.

الكلمة الطيبة من مكارم أخلاق المسلم.

تعادل الكلمة الطيبة النفقة، ومن لم يستطع أن ينفق فعليه بدفع الأذى، ونشر السلام وإفشاء عبارات التحية.

ويجب أن نكون قدوة لأطفالنا بحسن كلامنا، وبديع ما نتلفظ به. أمثلة على عبارات تهنئة نعلمها لأطفالنا Advertisements إليك عزيزتي الأم هذه العبارات التي يمكن أن يقولها الطفل للكبار والأحبة بمناسبة العيد، مع ملاحظة أنها عبارات سهلة ومختصرة وهي كالآتي. كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت أغلى الناس.

كل عام وقلوبكم بيضاء.

كل عام وأنتم سعداء.

عساكم من عواده.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً. ألبسكم من تقواه نوراً.

عيدكم مبارك.

كل عام وأنت بقربي.

كل عام وأنت عيدي.

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