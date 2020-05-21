ما أفضل عمر للحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 05:04 مساءً - جدول المحتوى

1.الحمل قبل العشرينات من عمرك 2.الحمل في العشرينات من عمرك 3. الحمل في الثلاثين من العمر 4. الحمل في الأربعين من العمر 5. فوائد كونك أماً شابة 6. فوائد إنجاب طفل في وقت لاحق في الحياة 7. ماذا تفعلين إذا كنت ترغبين في الحمل الآن؟ 8. ماذا تفعلين إذا كنت تريدين تأجيل الحمل؟ 9. هل يؤثر العمر على خصوبة الذكور؟



سؤال يحار فيه الكثير، ما هو السن المناسب للمرأة الحامل وماذا تفعل للحصول على الحمل، وهل حقاً العمر يؤثر على الحمل، هل تحمل المرأة عندما تكون مستعدة جسدياً وعاطفياً ومالياً واجتماعياً لمسؤوليات الأمومة، التقى الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد؛ لتعرفنا السن الأفضل للحمل وكيف يرتبط العمر والحمل، وما يعنيه إنجاب طفل في سن معين، وقالت يختلف العمر المثالي من امرأة لأخرى، لكن معظم الاستطلاعات وجدت أنه من الأفضل أن تحمل بين 20 و35 عاماً، رغم انخفاض الخصوبة مع تقدم العمر، فمن الممكن أن يكون لديك أطفال أصحاء في الأعمار اللاحقة.

1. الحمل قبل العشرينات من عمرك

قد لا يكون هذا هو العمر المثالي لمعظم النساء، ولكنه لا يزال أكثر سن الخصوبة، عادة ما يكون وزن النساء أقل في هذا العمر، مما يجعل من السهل التحكم في وزن الحمل، هناك خطر متزايد من اضطرابات الحمل وارتفاع ضغط الدم، والإجهاض، والتهابات المسالك البولية، وتمزق الأغشية قبل الأوان، قد لا تكون المرأة مستعدة عاطفياً للتعامل مع مشاكل الحمل.

قد يواجه الآباء مشاكل مالية أثناء تربية الطفل.

2. الحمل في العشرينات من عمرك

المرأة خصبة، ويسهل عليها الحمل الآن وليس لاحقاً.

فرص الحصول على طفل سليم والحمل منخفض المخاطر هي الأعلى في العشرينات، وهي فترة ذروة الخصوبة لمعظم النساء.

لديهن طاقة كافية لتمرير مرحلة الحمل، وأقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، من السهل استعادة الوزن قبل الحمل.

يمكن أن يظل التمويل عبئاً لأن معظم الأزواج الشباب قد يسددون قروضهم التعليمية ويستقرون في حياتهم المهنية.

3.الحمل في الثلاثين من العمر

Advertisements



في 30s الخاص بك، بمجرد أن تصلي إلى الثلاثينيات، قد تبدأ خصوبتك في التباطؤ بسبب تناقص كمية البويضات وجودتها، كما أن خطر اختلال الصيغة الصبغية أعلى.

تبدأ الخصوبة في الانخفاض بشكل كبير بعد 35.

يزداد خطر ارتفاع ضغط الدم وداء السكري الحملي والجهد الصعب، قد تحتاجين إلى علاجات مساعدة للخصوبة في أواخر الثلاثينات، ينخفض ​​أيضاً معدل نجاح علاجات مساعدة الخصوبة مثل الإخصاب في المختبر ومنبهات الإباضة.

خطر الإجهاض والتشوهات الصبغية مرتفع بعد سن 35.

فرص الحمل التوأمي مرتفعة؛ لأن الاختلافات الهرمونية لدى المسنات تؤدي إلى إطلاق عدة بويضات، ولكن هذا هو الوقت الذي تكون فيه العلاقات مستقرة، ويلتزم الأزواج بالأبوة.

4. الحمل في الأربعين من العمر



في 40s الخاص بك، فرصة الحمل تنخفض بشكل طبيعي في الأربعينات، هناك خطر أكبر من مضاعفات الحمل مثل الإجهاض، الحمل خارج الرحم، السكري، مقدمات الارتعاج، مشاكل المشيمة، المخاض المبكر، وانخفاض الوزن عند الولادة.

فرص إجراء عملية قيصرية أعلى، يجب إدارة الحمل بعناية وقد يحتاج إلى اختبارات إضافية مثل بزل السلَى أو أخذ عينات من الزغابات المشيمية (CVS) للكشف عن التشوهات مثل متلازمة داون في الطفل، مع الرعاية المناسبة، لا يزال بإمكانك الحصول على حمل صحي وطفل في الأربعينيات من العمر.هناك أمران شائعان يجب ملاحظتهما ، أنت أكثر خصوبة في سن أصغر، يمكنك الحمل حتى في سن 40. بشرط أن يكون لديك نمط حياة صحي، والعناية بصحتك، ومعالجة أي مشاكل صحية على الفور.

5. فوائد كونك أماً شابة



الفجوة الثقافية بينك وبين طفلك أقل، سيكون لديك الوقت الكافي لإنجاب المزيد من الأطفال، أنت أكثر نشاطاً بدنياً لمواكبة طفلك، سوف يستقر الأطفال في وقت أقرب، مما يتيح لك وقت فراغ في وقت لاحق من الحياة، سيكون هناك ارتداد سريع للحمل، هناك احتمال أكبر بالنسبة لك لرؤية بضعة أجيال أسفل الخط، من الأسهل أخذ إجازة من العمل.

6.فوائد إنجاب طفل في وقت لاحق في الحياة

تجارب حياتك تجعلك أكثر حكمة، سيكون لديك دخل أفضل لدعم الطفل، وجد أن الأطفال أكثر صحة مع مشاكل صحية أقل بسبب نوعية حياة أفضل، سيكون لديك المزيد من الوقت لقضائه مع طفلك، ستكونين مستقرة عاطفياً، تحتاجين إلى النظر في عوامل مثل الخصوبة، والنضج العاطفي، والاستقرار الوظيفي، والتوجه الأسري، والصحة المالية، وما إلى ذلك، قبل تحديد موعد الإنجاب.

7. ماذا تفعلين إذا كنت ترغبين في الحمل الآن؟

اتبعي الخطوات التالية إذا كنت تخططين للحمل، بغض النظر عن عمرك.

حددي موعداً لفحص ما قبل الحمل لمراجعة تاريخك الشخصي والعائلي والتاريخ الطبي.

اكتشفي ما إذا كنت بحاجة إلى الخضوع لفحص الناقل الجيني.

ابدئي بتناول مكملات حمض الفوليك بعد استشارة الطبيب.

الإقلاع عن التبغ والكحول والمخدرات غير المشروعة.

اختاري الطعام المغذي واتباع نظام غذائي متوازن.

تحققي من تناول الكافيين.

الوصول إلى وزن صحي.

اتبعي روتين التمارين.

قومي بتدوين المسائل المالية الخاصة بك.

الابتعاد عن المخاطر البيئية

اكتشفي وقت الإباضة وممارسة الجماع خلال الفترة الأكثر خصوبة خلال دورتك.

من المستحسن استشارة خبير الخصوبة إذا كنت تواجهين المشاكل التالية أثناء محاولتك الحمل:

فترة الحيض مفقودة أو غير منتظمة.

الأمراض المنقولة جنسياً.

إذا كان عمرك أقل من 35 سنة بدورة منتظمة؛ عدم الحمل بعد المحاولة لمدة عام.

إذا كان عمرك 35 إلى 39 مع دورة منتظمة؛ عدم الحمل بعد المحاولة لمدة ستة أشهر.

إذا كان عمرك 40 سنة أو أكثر مع دورة منتظمة؛ عدم الحمل بعد المحاولة لمدة ثلاثة أشهر.



8. ماذا تفعلين إذا كنت تريدين تأجيل الحمل؟



إذا كنت ترغبين في إنجاب الأطفال في وقت لاحق، ولكن ليس الآن، فيجب أن يكون لديك الجنس المحمي، خاصة خلال الأيام الخصبة (الإباضة). إذا كنت صغيرة وتريدين تأجيل الحمل، لديك أيضاً خيار تجميد البويضات واستخدامها لاحقاً للحمل. قد يساعدك ذلك في الحصول على بويضة جيدة، لكن مخاطر الحمل لا تزال تعتمد على العمر الذي ترغبين في الحمل فيه.

9. هل يؤثر العمر على خصوبة الذكور؟



نعم، تنخفض خصوبة الرجل مع تقدم العمر، يتأثر حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية وحركتها عادة بعد سن الأربعين، يمكن للرجل أن ينجب طفلاً حتى عندما يتجاوز سن الأربعين، ولكن قد يكون من الصعب أن يصبح والداً في الأربعينيات مما هو عليه في سن أصغر. يكون خطر الإجهاض والتشوهات الوراثية لدى الطفل مرتفعاً إذا كان عمر الأب فوق 45 عاماً، بغض النظر عن عمر الأم.