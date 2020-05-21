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شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل كورونا عبر مياه المسابح؟ والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
ردت الدكتورة فريدة الجوسني المتحدث باسم القطاع الصحي في الامارات خلال الاحاطة الاعلامية "الاربعاء" على تساؤل حول إمكانية انتقال فيروس كورونا "كوفيد19 "عبر مياه المسابح، حيث أوضحت أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19 يمكن أن ينتشر من خلال مياه حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام أو المنتجعات الصحية.
وقالت الحوسني " نحن ننصح الجمهور بتجنب الأماكن العامة والمزدحمة، وأهمية اتباع الاجراءات الوقائية عند استخدام أحواض السباحة، وضرورة تطبيق التباعد الجسدي في هذه الأماكن وتجنب استخدام الأدوات المشتركة مثل المناشف والكراسي وغيرها، كما نشدد على الجهات التي تشرف على هذه الأماكن بضرورة تطبيق معايير الصحة والسلامة لمرتادي المسابح والشؤاطئ العامة.
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