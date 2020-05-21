استشاري يُحدِّد مجموعة من الأطعمة والخضروات لزيادة مناعة الجسم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدَّد الدكتور علاء الرحيلي، استشاري طب الأسرة، مجموعة من الأطعمة والخضروات التي تزيد مناعة الجسم، وذلك لمواجهة أي فيروسات على رأسها كورونا.
وقال “الرحيلي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “4 أشياء تزيد مناعتك: تناول ضمن غذائك اليومي كمية مناسبه لك من اللحم قليل الدهون، تناول الزبادي الغني بالخمائر”.
وأضاف استشاري طب الأسرة: “تناول الخضروات والفواكه فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، تناول الأسماك الغنية بالأوميغا3 مثل السلمون”.
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