شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يُحدِّد مجموعة من الأطعمة والخضروات لزيادة مناعة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدَّد الدكتور علاء الرحيلي، استشاري طب الأسرة، مجموعة من الأطعمة والخضروات التي تزيد مناعة الجسم، وذلك لمواجهة أي فيروسات على رأسها كورونا.

وقال “الرحيلي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “4 أشياء تزيد مناعتك: تناول ضمن غذائك اليومي كمية مناسبه لك من اللحم قليل الدهون، تناول الزبادي الغني بالخمائر”.

وأضاف استشاري طب الأسرة: “تناول الخضروات والفواكه فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، تناول الأسماك الغنية بالأوميغا3 مثل السلمون”.