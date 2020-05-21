الكويت: 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، الخميس، عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، د. عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة نتيجة مضاعفات المرض خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 129 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي من المرض بلغ 5205 حالة، وذلك عقب الإعلان عن الشفاء التام لـ320 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف أن عدد المسحات والفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4757 فحصا مخبريا، ليرتفع عدد المسحات المخبرية منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 261 ألف و71 مسحة مخبرية.

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وأوضح أن مجموع الحالات في العناية المركزة بلغ 181 حالة، فيما عدد الحالات التي ما زالت تلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بلغ 13275 حالة.

وقال السند إن مجموع من أنهى الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 454 حالة، منها 245 كويتي، و209 مقيم.

وأضاف د. عبدالله السند أن جميع الحالات الجديدة مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وتقوم الفرق الوقائية بجهود بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار إلى أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 325 هنديا، و211 كويتيا، و177 مصريا، و139 بنغاليا، إلى جانب عدد من الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم رصد 383 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و275 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و173 حالة في منطقة حولي الصحية، و107 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و103 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وحول تفاصيل الإصابات حسب المناطق السكنية، أكد السند أنه تم رصد 116 حالة في منطقة الفروانية و91 حالة في منطقة خيطان ومثلها في منطقة جليب الشيوخ، إضافة إلى رصد 79 حالة في منطقة المهبولة.