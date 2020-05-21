تسجيل 17 وفاة و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الأربعاء، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 630 حالة بعد تسجيل 17 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 752 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17687.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 4256 شخصا بعد تسجيل 206 حالات تعاف إضافية.
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