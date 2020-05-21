745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.
وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.
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ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا
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