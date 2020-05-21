السودان تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3138 حالة، إضافة إلى تسجيل 10 وفيات ليصل عدد الوفيات إلى 121 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى تماثل 23 للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 309 حالة شفاء .

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