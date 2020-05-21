الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846 بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434 ، كما تعافى 68 مريضا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000.

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