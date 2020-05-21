ماليزيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم إنها سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059.

ولم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114.

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