إندونيسيا تسجّل 973 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وافاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس. قد يهمك أيضا: ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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