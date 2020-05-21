تعرفي على طريقة سهلة وبسيطة لعمل مرطب شفاه طبيعي في المنزل

الشفاه هي تاج المرأة، وهو علامة من علامات الجمال لا تهتم الكثير من السيدات بمسألة ترطيب الشفاه، على الرغم أنها تُعتبر من الأمور المهمة والضرورية التي يتوجب عليها القيام بها لتحصل على شفاه مثالية خاصةً عند وضع أحمر الشفاه عليها.

فهناك العديد من العوامل التي تؤثر على جمال الشفاه وعلى شكلها كثيرًا.

ونقدم لكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل مرطب شفاه طبيعي في المنزل

المكونات

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر

القليل من العسل الخام

2 كبسولة من فيتامين هـ

التحضير

استخدمي غلاية لإذابة شمع العسل، وعندما يذوب تماماً، أضيفي زيت جوز الهند والعسل.

اخلطي المكونات معاً.

أضيفي كبسولتين من زيت فيتامين هـ.

بمجرد أن يصبح الخليط بارداً، انقليه إلى علبة نظيفة أو علبة مرطب شفاه قديم.

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ضعيه كلما شعرتِ بجفاف شفتيكِ.

مرطب جيلاتين

المكونات

2 ملعقة صغيرة من مزيج جيلاتين التوت

2 ملاعق طعام من زيت جوز الهند

3-4 قطرات من زيت الليمون العطري

التحضير

ابدئي بتسخين زيت جوز الهند الصلب في الميكروويف لمدة 20 ثانية تقريباً.

أضيفي مزيج جيلاتين التوت واخلطي المكونين معاً.

ضعي الخليط مجدداً في الميكروويف، وبمجرد أن يذوب الجيلاتين أضيفي زيت الليمون العطري وامزجيه جيداً.

اسكبي الخليط بعناية في وعاء مرطب الشفاه وضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.

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