قبل الولادة.. هذا التطعيم مهم للحامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال معهد روبرت كوخ إن السعال الديكي نادرا ما يصيب الرضع والأطفال الصغار، لكنه يتخذ مسارا شديدا لديهم في حال الإصابة به.

ولتجنب إصابة الطفل بالسعال الديكي ينصح المعهد الألماني الأم بتلقي التطعيم ضد السعال الديكي في بداية الثلث الأخير من الحمل، بينما يمكن تلقي التطعيم في الثلث الثاني من الحمل إذا كانت الولادة المبتسرة محتملة، علما بأنه لا يجوز أن يتلقى الطفل التطعيم خلال الأسابيع الأولى من عمره.

كما يُوصى الأشخاص، الذين لديهم اتصال وثيق بالطفل حديث الولادة، كأقارب الوالدين، بتجديد التطعيم ضد السعال الديكي، في حال عدم تلقيه في آخر 10 سنوات، مع مراعاة تعاطي التطعيم قبل الموعد المقرر للولادة بنحو 4 أسابيع قدر الإمكان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.