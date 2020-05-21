هذا الحيوان ينقل فيروس كورونا للبشر.. دراسة هولندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة لهيئة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء الهولندية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إمكانية التلوث البشري عن طريق حيوان المنك.

وبنهاية شهر أبريل، أظهر أن الكثير من حيوانات المنك في مزرعتين للمنك بمقاطعة شمال برابنت بهولندا أصيبت بعدوى مرض (كوفيد-19)، وظهر على المنك أعراض مختلفة من بينها مشاكل تنفسية وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر العدوى.

كما ظهر على بعض الموظفين أعراض في المزرعتين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إضافة إلى التطابق بين الفيروس الذي أصيب به أحد الموظفين والفيروس الذي وجد في المنك في نفس المزرعة.

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وأوضحت الأبحاث أن من المعقول أن أحد الموظفين أصيب بالفيروس عن طريق المنك، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في هولندا. وستتواصل الأبحاث بما يشمل بعض القطط في المزارع التي تحمل أجساما مضادة للفيروس.

وبناء على هذه النظريات المتعمقة الجديدة، اتخذت الحكومة الهولندية عددا من الإجراءات الإضافية، ومن بينها الفحص الإلزامي لجميع مزارع المنك في هولندا.

وكان البعض قد اتهم الخفاش تارة وآكل النمل الحرشفي تارة أخرى بأنه العائل الوسيط للفيروس، واتسعت دائرة الاتهامات لتشمل القطط والكلاب أيضا.