إيران تعلن إصابة 10 آلاف عامل في الصحة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب وزير الصحة الإيراني قاسم جان‭ ‬بابائي، الخميس، أن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في إيران أصيبوا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن قاسم قوله: "أصيب نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران وتوفي بعضهم".

وسجل علماء الأوبئة الإيرانيون ارتفاعًا في عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي دون أعراض تنفسية.

وقال أطباء إن أعراض الجهاز الهضمي تشمل الإسهال الحاد والتشنجات البطنية وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وانخفاض درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم.

وتعد هذه الأعراض الأكثر انتشارا الآن بين مصابي كورونا من مختلف الفئات العمرية في إيران بما في ذلك كبار السن والأطفال.