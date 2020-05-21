إثيوبيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - أديس أباباالخميس 2020/5/21 03:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 398 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3747 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لإثيوبيين، 8 رجال و إمرأة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاما.
وأضافت أن 5 حالة لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و2 من الحالات المخالطة لمصاب سابق، فيما لم يوضح سبب الحالتين الأخريتين.
وأشار الوزارة إلى أن الحالات الـ 9 موزعة ما بين أديس أبابا 3 حالات، وحالتان من إقليمي عفار وأمهرة، وحالة واحدة لكل من إقليمي التجراي والصومال الاثيوبيين.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 123 حالات، بعد تسجيل حالة تعافي واحدة، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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