الجامعة العربية ترفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية المزيد

جددت الجامعة العربية، الخميس، رفضها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة ردا على "استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران".

وكان أحدثها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسئول بارز بالحرس الثوري الإيراني.

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وأكدت الجامعة العربية، في بيانها، على ما تتضمنه قرارات المجلس السابقة بشأن إدانة ورفض التدخلات الإيرانية بالشئون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة الأمر الذي يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت على ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال.

وطالبت طهران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية.