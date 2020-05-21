أطعمة يمكن تناولها قبل النوم لتساعدك على حرق الدهون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتار السيدات اللواتي يرغبن في فقدان وزنهن في نوعية الأطعمة التي تساعدهن على فقدان الوزن والتحكم في هرمونات الجوع، وخاصةً في فترة المساء وما قبل النوم.

لذلك سنستعرض بعض الأطعمة التي يمكنكِ تناولها في المساء أو قبل الخلود إلى النوم ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

الزبادي

يعد الزبادي من الأطعمة المفيدة والتي تجعلكِ تشعرين بالشبع، قومي بتناول الزبادي الخالي من الدهون للحصول على أكبر قدر من الفوائد دون السعرات الحرارية الزائدة.

وتحتوي علبة الزبادي الخالي من الدسم على 100 سعر حراري و17 غرامًا من البروتين و6 غرامات من الكربوهيدرات، لذا فهو يعد من الوجبات المثالية التي يمكنكِ تناولها قبل النوم مباشرة.

الموز

يعتبر الموز من الفاكهة الصحية والمغذية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ولا تسبب ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم.

كما أن الموز يمتلك العديد من الخصائص التي تجعله طعامًا صديقًا لفقدان الوزن، لذلك إذا كنتِ ترغبين في إنقاص وزنك اجعلي الموز جزءًا من نظامك الغذائي.

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المكسرات

تعد المكسرات من البقوليات الدهنية الغنية بالمغنيسيوم والبروتين والتي تعمل أيضًا على تحسين المزاج، كما أن الأطعمة الغنية بالمعنيسيوم تساعد على فقدان الوزن.

الحليب

يحتوي الحليب قليل الدسم والخالي من الدهون على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين D دون الدهون المشبعة أو السعرات الحرارية المفرطة، لذا يمكنكِ إضافة الحليب إلى نظامك الغذائي ليساعدك على فقدان الوزن.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة كيرتن في أستراليا فإن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويتناولون خلالها ثلاث حصص من منتجات الألبان، يفقدون وزنا ودهونا بشكل كبير.

الكرز

يساعد تناول الكرز في إنقاص الوزن عند استخدامه كجزء من خطة وجبات منخفضة السعرات الحرارية، فالكرز غني بالألياف وهذا يساعد على تعزيز الشبع والسيطرة على السعرات الحرارية، لذا قومي بإضافة الكرز إلى وجباتك ليساعدك على خسارة الوزن.