تعرفي علي قناع الكركم لإزالة آثار الحبوب من الوجه

القاهرة – لايف ستايل يعد الكركم هو عامل مطهر طبيعي يستخدم على نطاق واسع لعلاج الجروح الطفيفة والبثورو حب الشباب ويحميها بشكل فعال. يمتلك الكركم خصائص تفتيح البشرة مما يساعد بشكل اكبر في التخلص من البقع والعيوب الموجودة في الوجه وفي نفس الوقت سعره في متناول يد الجميع. المكونات 2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم 1/4 كوب ماء طريقة الأستخدام Advertisements ضعي الكركم مع الماء وقلبي لصنع معجون سميك ثم ضعيه على الوجه. اتركي الماسك على البشرة لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه بماء الصنبور العادى. قد يهمك أيضا: حيل مكياج لتخفي الهالات السوداء في رمضان وبأسلوب طبيعي 4 مرطبات طبيعية تجعل بشرتك متوهجة وناعمة

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