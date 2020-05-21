الطريقة الصحيحة لعمل باديكير القدمين مثل صالونات التجميل

الباديكير من العادات الصحية الهامة و التي قد يهملها الكثير من النساء ، فمن الضروري الاهتمام بالقدمين و خاصة في فصل الشتاء ، فخلال فصل الشتاء يزداد جفاف الجلد و يؤدي إلى حدوث تشققات في الكعبين ، و يؤدي إلى ظهور الكثير من الزوائد الجلدية حول أظافر القدمين و ظهور القدمين بشكل غير جذاب بالإضافة إلى الشعور بالألم فيهما

طريقة عمل باديكير صحيح

بالرغم من أهمية الباديكير إلا أنه قد لا يجد الكثير من النساء الوقت للذهاب إلى مراكز التجميل و الاهتمام بالقدمين ، بالإضافة إلى إنفاق الكثير من الأموال بها للحصول على تلك الرعاية المطلوبة

و لكن يمكن تجنب كل ذلك بمعرفة طريقة عمل باديكير صحيح في منزلك و الحصول على نتائج رائعة تماما كما مراكز التجميل و ذلك بخطوات سهلة و سريعة و ذلك بعمل عدة خطوات كالتالي :

أولًا: إزالة طلاء الأظافر

إن كان هناك طلاء أظافر قديم يجب الحرص على إزالته تماما و ذلك للتمكن من تنظيف الأظافر تماما و تقليمها بشكل جيد

و يمكن إزالة طلاء الأظافر القديم عن طريق بل قطعة من القطن بالأسيتون “مزيل طلاء الأظافر”

ثانيا: علاج اصفرار الأظافر

في حال كانت الأظافر صفراء اللون يجب التخلص من تلك المشكلة و التمتع بأظافر جذابة بيضاء اللون

يمكن تبييض لون الأظافر عبر وضع مقدار من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة ثم يتم غسل الأظافر بها جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر ، فيحتوي معجون الأسنان المبيض على حبيبات ، فتقوم تلك الحبيبات بإزالة اللون الأصفر و تبييضه

ثالثا: النقع في الماء الدافئ

نقع القدمين من الخطوات الهامة للحصول على قدم رطبة و ناعمة و صحية ، فيعمل على جعل الجلد الميت لين و طري و بالتالي يسهل تقشيره و إزالته

يتم عمل تلك الخطوة بملء إناء عميق بماء دافئ مع إضافة 3 ملاعق من الحليب البودرة بالإضافة إلى 5 قطرات من أي زيت عطري “يفضل استخدام زيت اللافندر أو زيت النعناع أو زيت شجرة الشاي”

يمكن أيضًا استبدال الزيت العطري بإضافة ملعقة من غسول الجسم أو شامبو الشعر

و بعد عمل ذلك الخليط يتم نقع القدمين به لمدة 10 دقائق ثم يتم إخراجها و تجفيفها جيدا

Advertisements

رابعا: التقشير

من أهم خطوات طريقة عمل باديكير صحيح ، فتعمل على تنظيف الجلد و إكساب الجلد مزيد من الترطيب بالإضافة إلى الحفاظ عله و حمايته من الجفاف و ذلك عبر تغليفه بطبقة واقية ، و يتم تقشير القدمين ببعض الخطوات كالتالي :

يتم أولا تدليك القدمين من جميع الاتجاهات باستخدام فرشاة القدمين و ذلك لمدة 3 دقائق ، فتعمل تلك الخطوة على إزالة الجلد الميت و تنعيم الجلد

يتم بعد ذلك صنفرة جلد القدمين في حركات دائرية تبدأ من أصابع القدم و تنتهي بالكعبين و ذلك لمدة 3 دقائق ، و تتم عملية الصنفرة باستخدام مقشر للقدمين و يمكن استبدال ذلك المقشر بمقشر طبيعي عبارة عن خليط من السكر و زيت الزيتون أو باستخدام خليط من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء )

بعد ذلك يتم شطف القدمين بالماء الدافئ بشكل جيد ثم يتم ملء الإناء بالماء الدافئ مرة أخرى مع إضافة مقدار من بلسم الشعر إلى الماء فيعمل البلسم على ترطيب الجلد ، و يتم نقع القدمين في الخليط لمدة 5 دقائق

تدلك القدمين بالحجر الطبي ( الحجر الأسود ) فتعمل تلك الخطوة على إزالة بقايا الجلد الميت

يتم شطف القدمين جيدا مرة أخرى بالماء الدافئ

خامسا:إزالة الزوائد الجلدية و تنظيف الأظافر

من الخطوات الهامة لعمل الباديكير و يتم فيها :

تقص الأظافر بقلامٌة الأظافر و التي تعرف بالقصافة و ذلك وفقا للطول المرغوب و يفضل أن يكون القص بشكل مستقيم ، مع مراعاة عدم قص أي من الأظافر من الجنب

يتم برد الأظافر جيدا لتنعيم حافتها و للحفاظ عليها و يراعى استخدام مبرد خشبي و ليس معدني

تزال الزوائد الجلدية الصلبة و التي توجد إلى جانب الأظافر و ذلك باستخدام القصافة

يبلل الجلد حول الأظافر بزيت جوز الهند أو بالفازلين ثم يزاح الجلد إلى أسفل في اتجاه جذور الأظافر ، مع مراعاة عدم إصابة الجلد بخدوش

سادسًا : التدليك

تلك الخطوة لا غنى عنها عند تطبيق طريقة عمل باديكير صحيحة ، فتعمل تلك الخطوة على تنشيط الدورة الدموية في القدمين و التخلص من آلامها و علاج تورم القدمين بالإضافة إلى استرخاء العضلات

و يتم عمل تلك الخطوة باستخدام لوشن مرطب للجلد ، يتم به تدليك القدمين بعمل حركات دائرية و يستمر التدليك حتى امتصاص الجلد تماما للوشن

سابعًا: طلاء الأظافر

يتم أولا إزالة اللوشن من على الأظافر باستخدام قطعة نظيفة من القطن

توضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف ( مقوي الأظافر ) على الأظافر حتى تعمل كقاعدة لطلاء الأظافر ثم تترك تلك الطبقة حتى تجف

توضع طبقة أخرى من طلاء الأظافر الشفاف على الطبقة الأولى ، و يمكن الاستغناء عن تلك الخطوة و ترك الطبقة الأولى فقط

توضع قطع صغيرة من القطن النظيف بين الأصابع كي تحمي الجلد من التلطخ بطلاء الأظافر

يفضل وضع طبقة من الفازلين و توزيعها على الجلد حول الأظافر لحماية الجلد من طلاء الأظافر

توضع طبقة من طلاء الأظافر المراد وضعه و يترك ليجف

يمسح الجلد حول الأظافر بقطعة نظيفة من القطن

قد يهمك أيضا مستلزمات العناية بالبشرة لكل عروسة ليوم الزفاف ملف شامل

و تلك هي طريقة عمل باديكير صحيح في المنزل بخطوات بسيطة و سريعة و التمتع بقدم نظيفة و ناعمة و صحية بأقل تكلفة .

قد يهمك أيضا:

3 خطوات لعمل الباديكير فى البيت بالمقشر أو الاسكراب لاستعادة نضارة الجلد

5 وصفات طبيعية لتقوية الأظافر بمكوّنات بسيطة مُتوفّرة في المنزل