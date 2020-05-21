وصفات سهلة لأظافر قوية يمكنك صعنها في المنزل

من أجل إتمام إطلالتك، نخبرك اليوم عن خلطات طبيعية لتقوية الأظافر يمكنك تحضيرها سريعاً في المنزل، حيث أنّ خلطات الأظافر بشكل عام تتألف من مكوّن واحد أو اثنين على الأكثر، ولا تستلزم وقتاً طويلا لتحضيرها. وبعد ماسكات الشعر المنزلية التي تحل لك كل مشاكلك، حان وقت العناية بأظافرك خلال الحجر المنزلي.

للحصول على نتيجة فعليّة، ما عليك إلا المواظبة على استعمال هذه الخلطات الطبيعية، وهنا وتيرة الاستعمال يومية، بخلاف الخلطات الطبيعية الأخرى، التي تعتمدينها على بشرة وجهك أو شعرك. إطلّعي على أبرز هذه الوصفات:

زيت جوز الهند: لا تظني أنّ زيت جوز الهند يستخدم فقط في سيروم لتطويل الرموش، فهو أيضاً مثالي لأظافرك، حيث يمكنك وضع زيت جوز الهند الفاتر على أظافرك، لتلاحظي أنّ أظافرك صارت أكثر صحّة ونموا.

خل التفاح: من المفيد أن تعرفي أنّ خل التفاح يحتوي نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والفيتامينات والعديد من العوامل المغذية لأظافرك. امزجي خل التفاح بالماء وانقعي أظافرك فيه. يمكنك القيام بذلك يومياً للحصول على نتائج فورية.



عصير الليمون: يمكنك مزج عصير الليمون وزيت الزيتون للحصول على أظافر أقوى وأكثر لمعانا وبياضا. اغمسي قطعة من القطن، وقومي بتبليلها بهذا المزيج، ثمّ ضعيها مباشرة على أظافرك، وحاولي لفّها بها، واتركيها طوال الليل.

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الزيوت المتنوعة: امزجي زيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت الزيتون، وسخّنيها، ثمّ ضعيها فاترة بواسطة القطن، أي كما هي حال الطريقة السابقة، اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اغسلي أظافرك ويديك بالماء الفاترة.

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