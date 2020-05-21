"الصحة" الإماراتية: تنسيق يومي لضمان توافر كافة المستلزمات الطبية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين.

ونفت الوزارة الإماراتية صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى المستشفيات.

ونوهت الوزارة في صفحتها على موقع "تويتر" بأن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في دولة الإمارات مجهزة وتتوافر فيها كافة المستلزمات الطبية بما فيها "الكمامات".

وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجميع أفراد المجتمع الإماراتي ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمسائلة القانونية فيما أكدت أنها اتخذت الإجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.