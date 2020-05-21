وزير "الإنعاش" يعلن إنهاء طوارئ "كورونا" في ٣ مقاطعات يابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت اليابان حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بغرب البلاد، الخميس، في ظل تباطؤ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي إن الخبراء اتفقوا على خطة حكومية لإنهاء حالة الطوارئ في مقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو.

ووفقا للخطة، سوف يتم الإبقاء على حالة الطوارئ في طوكيو و3 مقاطعات مجاورة وهوكايدو.



ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع حكومي لاحقا عن هذه التغيرات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

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وكانت حالة الطوارئ قد استمرت في المقاطعات الثمانية عقب أن أنهاها آبي في 39 من بين 47 مقاطعة بالبلاد.

وكان آبي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل ٢٠٢٠ فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات مثل طوكيو وأوساكا، وطلب من السكان، ولم يأمرهم، الابتعاد عن الخروج غير الضروري لتجنب نشر فيروس كورونا.

وجرى تمديد حالة الطوارئ بعد أسبوع ليشمل جميع أنحاء البلاد. وبعد ذلك جرى تمديدها حتى نهاية آيار/مايو الجاري.

وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 712 حالة كانت على متن سفينة، خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو في شباط/فبراير الماضي، بجانب نحو 800 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة والعمل.