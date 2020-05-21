السودان يسجل 10 وفيات و410 إصابات جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في السودان، الخميس، تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي إلى 3138 حالة.



وكشفت الوزارة السودانية، في بيان، عن تسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 121 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 309 أشخاص.



وأوضحت أن الحالات الجديدة سجلت خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، في ولايات: الخرطوم، الجزيرة، القضارف، شرق دارفور، شمال دارفور، شمال كردفان، النيل الأبيض، سنار، كسلا، البحر الأحمر.



وقالت إن فيروس كورونا انتشر في ولايات السودان الـ18، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.



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وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها السلطة الانتقالية، التي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.



وجرى تمديد حظر التجوال الشمال في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام تنتهي الاثنين القادم.



وقال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية ليل الأربعاء، إن تزايد الإصابات بكورونا يرجع إلى التراخي في تطبيق إجراءات الحظر الشامل.



ودعا إلى ضرورة التشدد في تطبيق الحظر الشامل وضبط تصاريح المرور، وإصدار قرار يلزم المواطنين بارتداء الكمامات.

