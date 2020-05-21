القاهرة - لايف ستايل نشرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر خروج الحاجة سليمة، وهي مسنة تبلغ من العمر 75 عاما، من مستشفى كفر الزيات لعزل المصابين بفيروس كورونا، بعد تمام شفائها، وأظهر المقطع الحاجة سليمة، وهي في طريقها لمغادرة المستشفى، وتوجه الشكر لمدير المستشفى والطاقم الطبي والتمريض على اهتمامهم بها ورعايتهم لها، وتدعو لهم بالتوفيق قد يهمك أيضًا:

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كانت هذه تفاصيل خبر وجهت الشكر للطاقم الطبي والتمريض على رعايتهم لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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