إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد تناول النعناع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول النعناع، ومنها: تقليل فرص الإصابة بأمراض القولون، وفقا لموقع " drhealthbenefits ". -يقوي الجهاز المناعي، ويحد من الإصابة بالأمراض. -التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم. -الحد من الإصابة بالأرق. Advertisements -تقليل فرص الإصابة بأمراض القولون. -الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي .

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