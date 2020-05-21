شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينصح بتجنب الأطعمة المقلية.. اعرف السبب العلمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطعمة المقلية واحدة من أشهر الأكلات التى يفضلها الكثيرون ومنها البطاطس والسمك والدجاج والجبن، وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت، ولكن الإفراط فى تناولها يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وحسب ما ذكره موقع healthline يرجع ذلك لأن الأطعمة المقلية تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المتحولة.

الأطعمة المقلية فى الزيت تفقد الماء وتمتص الدهون مما يزيد من محتواها من السعرات الحرارية على سبيل المثال، تحتوى بطاطس الغير مقلية الـ(100 جرام) على 93 سعرة حرارية و0 جرامًا من الدهون، بينما تحتوى نفس الكمية (100 جرام) من البطاطس المقلية على 319 سعرة حرارية و17 جرامًا من الدهون.

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كمثال آخر، يحتوى فيليه 100 جرام من سمك القد المخبوز على 105 سعرات حرارية و1 جرام من الدهون، في حين تحتوي نفس الكمية من السمك المقلي على 232 سعرا حراريا و12 جرامًا من الدهون.

غالبًا ما يتم طهي الأطعمة المقلية في زيوت الخضروات أو زيوت البذور، وعند تسخينها، يمكن أن تشكل هذه الزيوت دهون متحولة، والتي ترتبط بعدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة.

ومن أبرز الأمراض التى تسببها الأطعمة المقلية فى الزيوت مرض "القلب، السكر، السمنة المفرطة، تصلب الشرايين"، وغيرها من المشاكل الأخرى، لذلك ينصح بعدم تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالاطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكة والمشويات.