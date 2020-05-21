أسرار تورم الوجه.. المرآة ستبتسم لك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد تورم الوجه كابوسا مزعجا للغاية؛ حيث إنه يثير الذعر والفزع عند النظر في المرآة، ما يدفع كثيرون للتساؤل حول أسبابه.
المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أرجع تورم الوجه إلى عدة أسباب ، أبرزها اتباع أسلوب حياة غير صحي إلى جانب أسباب مرضية.
وأشار المركز الألماني إلى أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في شرب الخمور وقلة الرياضة والإفراط في تناول الملح والأطعمة الحريفة (تحتوي على مواد حارقة) ومكسبات الطعم مثل الجلوتامات.
وقد يرجع تورم الوجه أيضا إلى التعرض لأشعة الشمس الساطعة لمدة زائدة عن الحد.
ولعل أحد أبرز أسباب تورم الوجه أيضاً وجود سبب مرضي، مثل الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات أو الغبار أو عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو قصور الغدة الدرقية أو التهاب الكبد المناعي الذاتي أو تسمم الحمل.
ويمكن مواجهة تورم الوجه من خلال الإكثار من شرب السوائل للتخلص من السوائل المحتبسة وتدليك الوجه لتنشيط سريان الدم لتصريف السوائل المحتبسة وغسل الوجه بماء بارد للغاية.
وفي كل الأحوال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم الوجه والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بحسب المركز.
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