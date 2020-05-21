كورونا حول العالم.. سيطرة كورية وانتكاسة برازيلية وفضيحة في بوليفيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت التقارير الجديدة حول إصابات بكورونا عن ارتفاع أعداد الحالات بكل من الهند وألمانيا والبرازيل وتشيلي، فيما اضطرت بوليفيا إلى إقالة وزير صحتها بسبب شحنة أجهزة تنفس صناعي.



وسجلت الهند 132 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 3435 حالة، فيما بلغت الإصابات الجديدة 5609 ليرتفع الإجمالي إلى 112 ألفاً و359 إصابة.

بينما كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة ليصل الإجمالي إلى 176 ألفاً و752.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

وفي البرازيل، اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا ليسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة الأربعاء.



وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291 ألفاً و579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

فيما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.





ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 11122 حالة.

وأضافت أنه بتسجيل حالة وفاة جديدة الأربعاء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 364 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 53 ألفا و617 بعد تسجيل 4038 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 35 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 22504 شخصا بعد إحصاء 997 حالة تعاف جديدة.

وإلى بوليفيا، حيث أعلنت السلطات الأربعاء أنّ وزير الصحّة مارسيلو نافاخاس أقيل من منصبه إثر توقيفه بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا بمبلغ يفوق ثمنها الأصلي.

وقالت الرئيسة المؤقتة جانين آنييز في تغريدة على تويتر إنّ "قيمة صفقة أجهزة التنفس قيد التحقيق بلغت 4 ملايين و777 ألفاً و600 دولار" سدّدت بوليفيا لغاية اليوم منها مليونين و28 ألفا و780 دولاراً، مشيرة إلى أنّها أمرت "بأن لا يدفع أي قرش آخر" مقابل هذه المعدّات الطبية.





من جهتها قالت وزيرة الإعلام إيزابيل فرنانديث إنّ آنييز "قررت إقالة وزير الصحة منعاً لأي تدخّل في عمل القضاء".

وأضافت أنّ نائبة وزير الصحة إيدي روكا عيّنت وزيرة بالوكالة مكان الوزير الموقوف.

وكان الوزير مارسيلو نافاخاس قد تعرض للتوقيف من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل ايفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية.

واشترت بوليفيا 179 جهاز تنفس اصطناعي من مصنع في إسبانيا بمبلغ 27,683 دولار للجهاز الواحد، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقة نحو 5 ملايين دولار ومولها بنك التنمية الأمريكي الذي تم استدعاء موظفين فيه للإدلاء بشهاداتهم. لكن تبين لاحقا أن المصنع يبيع الجهاز بمبلع يراوح بين 9,500 و11 ألف يورو (10,312 و11,941 دولار).

ولعبت شركة إسبانية أخرى دور وسيط في الصفقة.

وتم الكشف عن الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي عندما اشتكى أطباء أقسام العناية المشددة في المستشفيات البوليفية من عدم ملاءمة هذه الأجهزة لوحدات العناية المركزة. وعند النظر في نوعية أجهزة التنفس تبين أنه قد جرى شراؤها بمبالغ مضخّمة.