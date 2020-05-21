شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش كورونا يأثر على جمالك.. إزاى تظبطى بشرتك وشعرك قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التى اعتدنا عليها فى احتفالات العيد، ومنها الخروج والفسح وزيارة الأهل والأقارب، ولكن مع انتشار فيروس كورونا واتباع إجراءات العزل المنزلى، لا نستطيع فعل كل هذه الأشياء، ويعتبر الذهاب لصالون التجميل للسيدات من أبرز الأشياء الأساسية فى العيد، ولكن نظرا لعدم الاختلاط والعدوى فمن الممكن الاهتمام بجمال بشرتك وشعرك فى المنزل.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك بعض الوصفات والطرق الطبيعية التى تعمل على نضارة بشرتك وجمال شعرك قبل العيد ومنها:

طرق طبيعية لنضارة وجمال البشرة1:قناع الفراولة بالعسل

تحتوى الفراولة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة، وذلك عن طريق هرس 6 ثمرات من الفراولة مع معلقة عسل ابيض كبيرة ووضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالمياه الفاترة.

2: قناع الوجه بالصبار

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وذلك عن طريق خلط الصبار مع الحليب والكركم ووضع الخليط على البشرة لمدة تلت ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة، فيعمل الصبار على ترطيب البشرة ونضارتها وتفتيحها.

3:قناع العسل الأبيض والحليب

من المعروف أن العسل الأبيض من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على ترطيب ونضارة البشرة وحمايتها من الجفاف والتلف وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص، لذلك من الممكن خلط معلقتين من العسل الابيض مع معلقة من الحليب وخلط المكونات مع بعض وتطبيقها على البشرة وتركها لمدة ربع ساعة، ثم غسلها بالمياه الفاترة.

زيوت طبيعية لنعومة وجمال الشعر

1:زيت الزيتون، واحد من أفضل الزيوت الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ونعومته.

2: زيت الجرجير من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تعمل على تنعيم الشعر وعلاج الجفاف والتلف.

3:زيت الخروع، يساعد على نمو الشعر وحمايته من الجفاف والتلف، حيث يحتوى على كمية كبيرة من الخصائص والفيتامينات.

4:زيت اللوز، من الزيوت الاساسية للاهتمام بصحة الشعر وجماله وحمايته من الجفاف والضعف.