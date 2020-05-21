شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التعرق الليلي عديدة منها بعض الأدوية والإصابة بعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرق الليلي من المشاكل الصحية الشائعة، ولكنه يمكن أن يحدث لأسباب عديدة مها التقلبات الهرمونية أو كأثر جانبي لأحد الأدوية، وعلى سبيل المثال، تعاني العديد من النساء من تعرق ليلي أثناء انقطاع الطمث أو فترة ما قبل انقطاع الطمث والتعرق الليلي من حين لآخر ليس مدعاة للقلق- ولكن إذا كان يحدث بشكل متكرر أو مصحوبًا بأعراض غير عادية أخرى، فيجب طلب الرعاية الطبية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التعرق الليلي، وفقاً لموقع "إنسايدر".



أسباب التعرق الليلي

أسباب التعرق الليلي

أسباب التعرق الليلي أو فرط التعرق أثناء النوم عديدة، ولكن لا يرتبط التعرق الليلي ببيئتك المحيطة ، كما لو كانت غرفتك شديدة الحرارة، بدلاً من ذلك ، عادةً ما يكون سببها التقلبات الهرمونية في الجسم أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، وإليكم أبرز أسباب التعرق الليلي

سن اليأس وانقطاع الطمث

غالبًا ما يرتبط التعرق الليلي بالتقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث.

أكثر من 80٪ من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث يعانون من الهبات الساخنة - أو الشعور بالدفء المفاجئ والشديد، عندما تحدث هذه الهبات في الليل، يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

يحدث انقطاع الطمث بعد 12 شهرًا من آخر دورة شهرية للمرأة ، وعادة ما تتراوح بين 45 و 55 عامًا تحدث اعراض انقطاع الطمث في الفترة من 7 إلى 14 عامًا قبل انقطاع الطمث.

على وجه التحديد، يرتبط انخفاض هرمون الاستروجين، الذي يحدث أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، بالتعرق الليلي لأنه يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وقالت سوما ماندال، طبيبة الباطنة الحاصلة على شهادة البورد في سوميت ميديكال جروب، بولاية نيو جيرسي الأمريكية: "تتعرض النساء لمزيد من التعرق الليلي المرتبط بالتغيرات الهرمونية أثناء فترة انقطاع الطمث ".

إذا كنت تعاني من تعرق ليلي أثناء انقطاع الطمث ، فتحدث إلى أطبائك حول علاج الأعراض بالأدوية التي تساعد على استبدال هرمون الاستروجين.



أسباب التعرق الليلي

-الاضطرابات الهرمونية

يمكن للاضطرابات الهرمونية أن تجعل من الصعب على جسمك تنظيم درجة حرارته الطبيعية، والتي يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

يتم تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق المهاد ، وهي منطقة في الدماغ تنتج الهرمونات، عندما تكون الهرمونات غير متوازنة ، فهذا يعني أحيانًا أن منطقة ما تحت المهاد غير قادرة على تنظيم درجة الحرارة بشكل صحيح.

تشمل الاضطرابات الهرمونية التي يمكن أن تؤثر على درجة حرارة الجسم وتسبب التعرق الليلي ما يلي:

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-فرط نشاط الغدة الدرقية، تؤدي هذه الحالة إلى الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى زيادة التعرق ، بما في ذلك التعرق الليلي.

- ورم في الغدة الكظرية يجعلها تنتج الكثير من الهرمونات. يمكن أن تشمل الأعراض التعرق الليلي وارتفاع معدل ضربات القلب.

-متلازمة الكارسينويد. هذا مرض نادر مرتبط بأورام في نظام الغدد الصماء. في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الناقل العصبي السيروتونين أحد الأعراض هو التعرق الزائد.

-إذا كنت تعاني من أعراض أخرى للاختلال الهرموني ، مثل تغيرات الوزن أو الصداع ، فتحدث مع طبيبك حول هذه الأعراض.

-عدوى

إذا كنت مريضًا بعدوى فيروسية أو بكتيرية، فإن جسمك يرفع درجة حرارته الداخلية لمحاربة العدوى ، وهو ما يسبب الحمى.

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في درجة حرارة الجسم إلى التعرق - والتعرق الليلي من الأعراض الشائعة المرتبطة بالحمى.

يقول ماندال: "يمكن أن تتسبب العدوى المختلفة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل وعدد كريات الدم البيضاء المعدية في التعرق الليلي، هذه الحالات يمكن أن تنتج مواد كيميائية تسمى السيتوكينات التي تكافح العدوى. السيتوكينات يمكن أن تثير الحمى والتعرق الليلي."



أسباب التعرق الليلي

-الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية التعرق الليلي، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والقلق.

تشمل الأدوية التي قد تسبب التعرق الليلي ما يلي:

ادوية الاكتئاب.

-أدوية الصداع النصفي

-الأدوية التي تحظر الهرمونات

-أدوية مرض السكري، مثل الأنسولين (إذا كنت تتناول هذه الأدوية ، تحقق من نسبة السكر في الدم للتأكد من أنها ليست منخفضة جدًا وتسبب التعرق الليلي)