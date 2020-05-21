شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية: بروتين «البطاطس» يساعد في بناء العضلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت نتائج دراسة جديدة إن البروتين المستمد من البطاطس جودته عالية ويساعد على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

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وينظر الناس عادة إلى البروتين النباتي باعتباره أقل جودة من الحيواني وخاصة من ناحية بناء العضلات، لكن وفقاً للدراسة التي نشرتها مجلية “نيوترشن” يتمتع بروتين البطاطس بجودة عالية فهو يوفر جميع الأحماض الأمينية، ويساعد الاتجاه نحو النظام الغذائي النباتي على تنمية البيئة بشكل مستدام.

وأجريت الدراسة في جامعة مكماستر بكندا، واعتمدت على تجربة شارك فيها مجموعة من النساء تم تقسيمهن إلى نصفين، الأولى تم إعطائهن كمية البروتين من البطاطس، والأخرى حصلن على البروتين من مصادر مختلفة.

وأظهرت النتائج أن بروتين البطاطس له قيمة في بناء كتلة العضلات، ولا يؤثر سلباً الاعتماد عليه عند رفع الأثقال بهدف بناء عضلات الجسم، فقد تبين أن تناول مكملات بروتين البطاطس ذات فعالية جيدة في رفع الأوزان.