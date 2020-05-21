إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين حول العالم.. 1561 وفاة بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 5 ملايين شخص حتى الأربعاء، في الوقت الذي سجلت الولايات المتحدة 1561 حالة وفاة.



وسجلت أمريكا اللاتينية أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي متجاوزة الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب رويترز.

ويمثل ذلك مرحلة جديدة في انتشار الفيروس الذي وصل لذروته في الصين في فبراير/ شباط قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

وسجلت أمريكا اللاتينية نحو الثلث من بين 91 ألف حالة رُصدت في وقت سابق من الأسبوع، فيما سجلت أوروبا والولايات المتحدة أكثر من 20 بالمئة لكل منهما.

وكان عدد كبير من تلك الحالات الجديدة بالبرازيل التي تخطت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مؤخرا لتسجل ثالث أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

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وتزداد حالات الإصابة بالبرازيل حاليا بوتيرة يومية تأتي في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.

وجرى تأكيد رصد أول 41 حالة في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير كانون الثاني واحتاج العالم حتى أول أبريل نيسان للوصول إلى أول مليون إصابة. ومنذ ذلك الحين يجري الإبلاغ عن نحو مليون إصابة جديدة كل أسبوعين وفقا لإحصاء رويترز.

بدورها، سجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بالوباء (1.55 مليون مصاب)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة.