شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث التهاب المرارة عادةً بسبب تعثر الحصوة المرارية عند فتحة المرارة، والتى يمكن أن تؤدي إلى الحمى والألم والغثيان والمضاعفات الشديدة، أو قد تسبب انثقاب المرارة أو موت الأنسجة والغرغرينا أو التليف وتقلص المرارة أو الالتهابات البكتيرية الثانوية.

ووفقا لتقرير الموقع الطبى "medicalnewstoday" تشارك حصوات المرارة في 95% من حالات التهاب المرارة، وقد تتكون هذه من الكولسترول، وهو صبغة تعرف باسم البيليروبين، أو مزيج من الاثنين، كما يمكن أن تتسبب في الحمأة الصفراوية عندما تتجمع الصفراء في القنوات الصفراوية.

وتشمل الأسباب الأخرى الصدمة أو المرض الخطير أو نقص المناعة أو بعض الأدوية، كما تزيد بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل الفشل الكلوي، وأمراض القلب التاجية، أو أنواع معينة من السرطان من خطر الإصابة بالتهاب المرارة، ويبدأ التهاب المرارة الحاد فجأة. يتطور التهاب المرارة المزمن ببطء مع مرور الوقت.

أسباب التهاب المرارةالمرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى متصل بالكبد، على الجانب الأيمن من البطن، ويخزن الصفراء ويطلقها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون.

تحمل المرارة الصفراء، وهو سائل يتم إفرازه بعد تناول الطعام ، خاصة بعد تناول وجبة غنية بالدهون، وهذا الصفراء يساعد على الهضم، وتنتقل الصفراء من المرارة عبر القناة الكيسية، وهي أنبوب صغير يؤدي إلى القناة الصفراوية الشائعة، ومن هناك إلى الأمعاء الدقيقة.

السبب الرئيسي لالتهاب المرارة هو حصوات المرارة أو الحمأة الصفراوية المحصورة في فتحة المرارة، و يُسمى هذا أحيانًا بالحجارة الكاذبة أو "الحجر المزيف".

إصابة البطن من الحروق أو الإنتان أو الصدمة ، أو بسبب الجراحة.

صدمة.

نقص المناعة.

صيام مطول.

التهاب الأوعية الدموية.

يمكن أن تؤدي العدوى في الصفراء إلى التهاب المرارة.

قد يمنع الورم الصفراء من التصريف خارج المرارة بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تراكم الصفراء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.





أعراض التهاب المرارة يمكن أن تؤدي حصوات المرارة في المرارة إلى التهاب المرارة، وتشمل علامات التهاب المرارة وأعراضه ألم الربع العلوي الأيمن والحمى وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء.

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يحدث الألم عمومًا حول المرارة ، في الربع العلوي الأيمن من البطن، وفي حالات التهاب المرارة الحاد ، يبدأ الألم فجأة ، ولا يزول ، وهو شديد.

وإذا تركت دون علاج ، فإنها ستزداد سوءًا عادة ، والتنفس بعمق سيجعلها أكثر كثافة، وقد ينتشر الألم من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

انتفاخ البطن

الألم على الجانب الأيمن العلوي من البطن

فقدان الشهية أولة تناول الطعام.

غثيان والتقيؤ.

التعرق

قد تظهر حمى طفيفة وقشعريرة مع التهاب المرارة الحاد، بعد الوجبة ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، ستزداد الأعراض سوءًا. قد يكشف اختبار الدم عن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء.



علاج التهاب المرارة يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على منع حصوات المرارة ، وهي سبب شائع لالتهاب المرارة. علاج التهاب المرارة يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على منع حصوات المرارة ، وهي سبب شائع لالتهاب المرارة.

حيث سيتم إدخال المريض المصاب بالتهاب المرارة إلى المستشفى ، وربما لن يُسمح له بتناول أي أطعمة صلبة أو سائلة لبعض الوقت، كما يتم إعطاءه السوائل عن طريق الوريد أثناء الصيام، ويمكن أيضًا إعطاء أدوية الألم والمضادات الحيوية.

يُنصح بإجراء جراحة لالتهاب المرارة الحاد نظرًا لارتفاع معدل تكرار الإصابة بالتهاب حصوات المرارة. ومع ذلك ، إذا كان هناك خطر منخفض من حدوث مضاعفات ، يمكن إجراء الجراحة كإجراء خارجي.

يمكن إجراء استئصال المرارة ، أو استئصال المرارة ، عن طريق استئصال البطن المفتوح أو بالمنظار.

عند الشفاء من الحالة ، من المهم إجراء تعديلات غذائية تساعد على إعادة إنتاج الصفراء إلى طبيعتها.

تأكد من تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر وتجنب الحصص الكبيرة أو الحصص.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية ، بما في ذلك منتجات الحليب الكامل ، والتزم بالبروتينات الخالية من الدهون.