الأعراض الشائعة لضعف الدورة الدموية.. تعرف عليها

ووفقًا لموقع ”بينك فيلا“، فإن عدم قدرة الخلايا على التنفس، يُنسب إلى ضعف الدورة الدموية، ويمكن في هذه الحالة أن يكون الأمر ضارًا بصحتك إذا تجاهلته، وأورد الموقع مجموعة من الأعراض الشائعة لضعف الدورة الدموية.

الخدر والتنميل

يحدث بسبب صعوبة حركة تدفق الدم، ويظهر في بعض مناطق الجسم البعيدة عن القلب، مثل: الأطراف، والقدمان، والساقان، والذراعان، وذلك نتيجة انسداد الأوردة الممتدة بهذه المناطق.

برودة اليدين والأقدام

تدل برودة اليدين والقدمين على ضعف الدورة الدموية، حيث تعد أطرافنا الأبعد عن مركز ضخ الدم وهو القلب، بالتالي لا تحصل على ما يكفي من الدم لتزويدها بالحرارة.

فقدان الشهية

يؤدي ضعف الدورة الدموية، إلى تباطؤ معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الشهية، حيث تضعف منظومة الجهاز الهضمي تبعًا لقلة الإمدادات من الدم .

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تراجع في الوظيفة الإدراكية

ربما يعود ضعف بعض وظائفنا الإدراكية، مثل تراجع الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، لضعف الدورة الدموية.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي نقص إمدادات الدم في خلايا أجسامنا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، وآلام المعدة المتكررة، والإمساك، وغير ذلك.

ضعف الجهاز المناعي

تعد كثرة إصابتك بالأمراض علامة على ضعف الدورة الدموية، عندما يكون هناك خلل في نظام الدورة الدموية، تصبح غير قادر على التصدي للأمراض.

الدوالي

قد يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الضغط على الأوردة مما يصيبها بالتورم، والانتفاخ، والعطب، وهي الحالة الطيبة التي تُعرف بالدوالي، وغالبًا ما تظهر على الساقين والقدمين.