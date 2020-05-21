شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى هي كتل صلبة مصنوعة من الأملاح المتراكمة عادة ما تنشأ حصوات الكلى في الكليتين، ومع ذلك يمكن أن تتطور في أي مكان على طول المسالك البولية مثل الحالب أو المثانة، حصوات الكلى هي واحدة من أكثر الحالات الطبية التي تسبب الم شديد و تختلف أسباب حصوات الكلى حسب نوع الحصى وفقا لما ذكره موقع healthline.

حصوات الكالسيوم هي الأكثر شيوعًا غالبًا ما تكون مصنوعة من أكسالات الكالسيوم يمكن أن يقلل تناول أطعمة غنية بالأكسالات أقل من خطر الإصابة بهذا النوع من الحصوات تشمل الأطعمة عالية الأكسالات رقائق البطاطس، الفول السوداني، شوكولاتة، البنجر، سبانخ، ومع ذلك على الرغم من أن بعض حصوات الكلى مصنوعة من الكالسيوم، فإن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في النظام الغذائي يمكن أن يمنع تكوين الحصوات.

حمض اليوريك هذا النوع من حصوات الكلى أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء يمكن أن تحدث في الأشخاص المصابين بالنقرس أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

ستروفايت تم العثور على هذا النوع من الحصوات في الغالب في النساء اللواتي يعانين من التهابات المسالك البولية يمكن أن تكون هذه الحصوات كبيرة وتسبب انسداد المسالك البولية تنتج عن عدوى في الكلى يمكن أن يمنع علاج العدوى الكامنة تطور حصوات الستروفيت.

أكبر عامل خطر لحصى الكلى هو إنتاج أقل من لتر واحد من البول يوميًا هذا هو السبب في أن حصوات الكلى شائعة عند الأطفال المبتسرين الذين يعانون من مشاكل في الكلى.ومع ذلك ، من المرجح أن تحدث حصوات الكلى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عامًا. ويلعب الجنس أيضًا دورًا وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، يزيد عدد الرجال عن النساء المصابين بحصوات الكلى.

حصى الكلى تسبب ألما شديدا قد لا تحدث أعراض حصوات الكلى حتى يبدأ الحصى في التحرك إلى أسفل الحالب. هذا الألم الشديد يسمى المغص الكلوي قد يشعر المريض بألم في جانب واحد من الظهر أو البطن، في الرجال ، قد يمتد الألم إلى منطقة الفخذ، ألم المغص الكلوي يأتي ويذهب ، ولكن يمكن أن يكون شديدًا يميل الأشخاص المصابون بالمغص الكلوي إلى القلق.

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الدم في البول، التقيؤ، غثيان، بول متغير اللون أو ذو رائحة كريهة، قشعريرة، حمى، الحاجة المتكررة للتبول، التبول بكميات صغيرة من البول.

شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا يزيد من تدفق البول قد يحتاج الأشخاص المصابون بالجفاف أو الذين يعانون من الغثيان والقيء الشديد إلى سوائل في الوريد.

قد يتطلب تخفيف الألم أدوية مخدرة يتطلب وجود العدوى العلاج بالمضادات الحيوية.

وتستخدم عملية تفتيت الحصى بموجات الصدمة موجات صوتية لتفتيت الحصوات الكبيرة حتى تتمكن من تمرير الحالب بسهولة إلى المثانة، قد يكون هذا الإجراء غير مريح وقد يتطلب تخديرًا خفيفًا، و يمكن أن يسبب كدمات في البطن والظهر والنزيف حول الكلى والأعضاء المجاورة.

الترطيب المناسب هو إجراء وقائي رئيسي توصي Mayo Clinic بشرب كمية كافية من الماء لتمرير حوالي 2.6 لترًا من البول يوميًا تساعد زيادة كمية البول التي تمررها على طرد الحصوات من الكلى. ويمكنك استبدال الزنجبيل وصودا الليمون وعصير الفاكهة بالماء للمساعده على زيادة تناول السوائل.