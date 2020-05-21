شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة يمكن أن تقلل من انتشار فيروس كورونا بنسبة 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون بجامعة هونج كونج أن ظهور المزيد من أقنعة الوجه "الكمامات" تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن وجدت دراستهم أن الكمامات قللت الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 75 %، وفقاً لما نشرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ودرس الباحثون انتقال الفيروس بين فئران الهامستر ووجدوا أن نصفهم أصيب بفيروس كورونا والنصف الآخر بصحة جيدة، مع نصف المصابين بـ COVID-19 والآخر بصحة جيدة، وقاموا بتحليل سيناريوهات مختلفة تم فيها تغطية أقفاص الفئران بمواد قناع الوجه وأقفاص أخرى لم يتم تغطيتها.

وقال الباحثون إنهم وجدوا بوضوح شديد أن تغطية الأنف والفم فعال بشكل كبير في الحد من الانتشار لفيروس كورونا.

وتأتي الدراسة بعد أشهر من المعلومات المتضاربة من الهيئات الصحية العالمية فيما يتعلق بالأقنعة وما إذا كان يجب على الجمهور ارتدائها أم لا .

وقامت الحكومة البريطانية مؤخرًا بتشجيع الناس على ارتداء الأغطية عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنًا.

وقد اشتملت الدراسة على مجموعتين من الهامستر - إحداهما مصابة بـ COVID-19، وبعضها لم تظهر عليه أعراض ، والأخرى كانت بصحة جيدة تمامًا.

تم وضع مروحة بين الأقفاص للسماح بنقل قطرات الجهاز التنفسي من قفص الهامستر المصاب إلى الآخر.

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عندما لم يكن هناك أغطية للوجه على الأقفاص، أصيبت الفئران السليمة بفيروس كورونا في غضون أسبوع.

في السيناريو الذي تم فيه وضع حواجز القناع فقط على أقفاص الهامستر المصاب، انخفض معدل إرسال العدوى بنسبة 75%.

ومرض ما يزيد قليلا عن 15 % من الهامستر الأصحاء مقارنة بـ 66 % من قبل.

وفي السيناريو الذي تم فيه حماية الهامستر السليم بحاجز مقنع ، أصيب 33 % بالعدوى ، مما يدل على أنه نصف الفعالية فقط.

وأضاف الباحثون أن الهامستر المصاب حتى مع حاجز القناع كان أقل من الفيروس في أجسامهم مقارنة مع المصابين دون الأقنعة.

وقال المؤلف الرئيسي وخبير الفيروسات التاجية الدكتور يوين كوك يونج بقسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج في مؤتمر صحفي، إن النتائج التي توحي بها الدراسة للعالم والجمهور هي أن فعالية ارتداء القناع ضد جائحة الفيروس التاجي ضخمة".

وقال الدكتور كووك يونج أنه حتى يتم العثور على لقاح لفيروسه ، فإن الابتعاد الاجتماعي أو ارتداء القناع هما أفضل إجراء وقائي لكنها لا توقف انتشار الفيروس بالكامل.