الفئات الـ16 الأكثر عرضة لمخاطر كوفيد- 19

حاولت العديد من الدراسات الطبية تحديد العوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الأشخاص في سن الـ70 أو أكثر، بغض النظر عن صحتهم، هم أكثر عرضة لخطر كبير.

يأتي إلى جانب ذلك، الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي والقلب المزمنة ومَن يعانون من زيادة الوزن أو ضعف المناعة والمصابون بالإيدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن السمنة تمثل مشكلة رئيسية في مكافحة فيروسات كورونا لأنها تزيد من حدة الأعراض، ما يجعل مكافحة العدوى أصعب 10 مرات بالنسبة للأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 30.





وتظهر الإحصاءات الجديدة التي أصدرتها خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أن مرض السكري يضاعف من خطر الوفاة بفيروس كورنا.

ويشكل المرضى المصابون بهذا المرض 32% من وفيات فيروس كورونا في المستشفيات.

ووفقاً للإحصاءات، فإن البريطانيين المصابين بداء السكري من النوع الأول هم أكثر عرضة للوفاة بـ3 مرات ونصف إذا أصيبوا بفيروس كورونا، بينما يواجه الأشخاص المصابون بالنوع 2 ضعف المخاطر.

وهذه قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا:

1. الأشخاص في سن الـ70 عاماً فما فوق.

2. مَن يعانون من حالات طبية كامنة غير مسيطر عليها.

3. مَن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو حالات الربو المعتدلة إلى الشديدة.

4. مَن يعانون من أمراض القلب الخطيرة.

5. مَن يعانون من ضعف المناعة مثل المرضى الخاضعين لعلاج السرطان أو مرضى الإيدز.

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6. الأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة.

7. مَن يعاونون من أمراض الكلى المزمنة ويخضعون لعملية غسيل الكلى.

8. مرضى الكبد مثل مرضى فيروس سي.

9. مَن يعانون من أمراض عصبية مزمنة، مثل مرض باركنسون، وأمراض الخلايا العصبية الحركية، والتصلب المتعدد، وإعاقة في التعلم أو الشلل الدماغي.

10. مرضى السكري.

11. مَن يعانون من مشاكل في الطحال.

12. الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة نتيجة حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، أو الأدوية مثل أقراص الستيرويد أو العلاج الكيميائي.

13. السيدات الحوامل .

14. الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء وما زالوا يتناولون أدوية كبت المناعة المستمرة.

15. المصابون بالسرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي النشط أو العلاج الإشعاعي.

16. الأشخاص الذين يعانون من سرطانات الدم أو النخاع العظمي مثل اللوكيميا في أي مرحلة من مراحل العلاج.

ماذا ينبغي أن أفعل إذا كنت ضمن هذه المجموعة عالية المخاطر؟

على هؤلاء المدرجين ضمن القائمة عالية المخاطر البقاء في منازلهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التوصيات بعدم الخروج للتسوق أو ممارسة التمارين الرياضية خارج المنزل.

إذا طرق مقدمو الرعاية وعمال التوصيل على الباب، فيجب عليهم الحفاظ على مسافة تتراوح بين مترين وثلاثة أمتار من الشخص عالي الخطورة.