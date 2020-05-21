شكرا لقرائتكم خبر عن كندية تختبر فيروس كورونا إيجابيا 8 مرات خلال 50 يومًا من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير مجلة " نيوزويك " الأمريكية، أن امرأة أكندية أثبتت إيجابيتها لـ COVID-19 فيروس كورونا المستجد، 8 مرات خلال 50 يومًا.قالت تريسي سكوفيلد من كامبريدج ، أونتاريو بكندا ، إنها بدأت في البداية في الشعور بالأعراض، بما في ذلك الحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس، في 30 مارس، وفي اليوم التالي خضعت لاختبار COVID-19 وتبين أنها إيجابية ، حسبما أفادت قناة CTV News.

و خلال الأسبوعين التاليين ، عزلت نفسها في منزلها ، والتي تشاركها مع ابنها البالغ من العمر 17 عامًا، وفى هذه الفترة - التي لم تغادر فيها غرفتها - قالت إن درجة حرارتها وصلت إلى 40.1 درجة مئوية (104.1 درجة فهرنهايت) وفقدت حاسة التذوق والشم.



اختبارات كورونا ايجابية 8 مرات خلال يوم

بعد أكثر من 50 يومًا منذ أن كانت الاختبارات إيجابية ، قالت شوفيلد أن معظم أعراضها اختفت ، ولكن يبدو أن بعضها لا يزال عالقًا. وقالت لقناة CTV "ما زلت حتى اليوم لدي ضيق في التنفس". "لقد أخذ مني COVID-19 الكثير مني ، ويستمر كل يوم."

جاءت الاختبارات السبعة الأولى التي أجريت للسيدة إيجابية.، ومع ذلك ، لارتياحها ، كان الثامن سلبيًا. قال سكوفيلد "بكيت لأنني كنت سعيدا جدا".

ولكن سرعان ما تحطمت آمالها بعد فترة وجيزة بعد عودة اختبارها التاسع بشكل إيجابي.

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وتعد حالة المرأة الكندية ليست الوحيدة التى تختبر إيجابيا لـ COVID-19 على مدى فترة طويلة من الزمن.

فقد أفادت تقارير جريدة "ديلي ميل أستراليا "، أن المخرج الأسترالي البالغ من العمر 35 عامًا ثبت أن حالته إيجابية للفيروس 3 مرات على مدار شهرين.

وفي الهند ، أثبتت امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا أنها إيجابية للمرض 20 مرة خلال فترة 48 يومًا من الإقامة في المستشفى، وذكرت صحيفة مومباي ميرور أنها خرجت من المستشفى بعد أن كانت سلبية في النهاية.



أسناذ مناعة يوضح حقيقة الاختبارات الكاذبة وشرح، أستاذ علم المناعة في جامعة واترلو ، كندا ، كيف يمكن أن تنتج الاختبارات في بعض الأحيان سلبيات كاذبة. قائلا : "إنك تعطي عينة صغيرة فقط من جسمك". "لذلك ربما كانوا قد فاتتهم للتو في هذه الحالة، و لهذا السبب يقوموا بسحب العينة مرتين، للتأكد من أنهم أخذوا العينة الصحيحة وأنك سلبي." أسناذ مناعة يوضح حقيقة الاختبارات الكاذبة وشرح، أستاذ علم المناعة في جامعة واترلو ، كندا ، كيف يمكن أن تنتج الاختبارات في بعض الأحيان سلبيات كاذبة. قائلا : "إنك تعطي عينة صغيرة فقط من جسمك". "لذلك ربما كانوا قد فاتتهم للتو في هذه الحالة، و لهذا السبب يقوموا بسحب العينة مرتين، للتأكد من أنهم أخذوا العينة الصحيحة وأنك سلبي."

وفقًا لتحليل منظمة الصحة العالمية للبيانات من تفشي المرض في الصين ، فإن متوسط ​​الوقت من بداية الأعراض إلى التعافي السريري للحالات الخفيفة هو أسبوعين تقريبًا ، و3 إلى 6 أسابيع للمرضى الذين يعانون من أمراض شديدة أو حرجة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن هذا فيروس جديد ونقص البيانات طويلة المدى ، لا يزال هناك الكثير مما لا يعرفه العلماء عن COVID-19.

وقد سجلت كندا أكثر من 79100 حالة مؤكدة من الإصابة بـ COVID-19 وأكثر من 5900 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات الحكومية.