شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي الإصابة بـ«ألزهايمر».. تجنب هذه الوضعية أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد العلماء ضرورة تجنب النوم على الظهر أو المعدة لأنه قد يزيد من فرص الإصابة بمرض ألزهايمر في وقت لاحق.

وأوضح العلماء أنه يمكن للدماغ أن يزيل “نفايات” الدماغ بشكل فعال عندما تنام على جانبك، وفقا للباحثين في جامعة ستوني بروك.

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ويحتاج الدماغ للتخلص من هذه النفايات، حيث أنها إذا تراكمت، تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية، كما حذر العلماء من أن إحدى هذه الحالات هي مرض ألزهايمر.

ويعد النوم على أحد الجانبين الوضع الأكثر شيوعا للحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل. ويعتقد أن البشر تطوروا ليفضلوا النوم في هذا الوضع، لمساعدة الدماغ على التخلص من نفاياته، ولكن لا يزال من غير الواضح تماما لماذا يساعد النوم على الجانب الدماغ على التخلص من النفايات.

وقالت الدكتورة هيلين بنفينيستي: “الدراسة تضيف المزيد من الدعم لمفهوم أن النوم وظيفة بيولوجية” لتنظيف “الفوضى التي تتراكم أثناء اليقظة”.

وأشارت: “ترتبط أنواع عديدة من الخرف باضطرابات النوم، بما في ذلك صعوبات النوم. من المسلم به على نحو متزايد أن اضطرابات النوم هذه قد تسرع فقدان الذاكرة في مرض ألزهايمر”.